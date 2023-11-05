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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مديرية عمل الوادي الجديد تنظم ندوتين للتوعية بالمشاركة الانتخابية

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ندوتين تثقيفيتين في مجال المشاركة بالعملية الانتخابية والتوعية بالاستحقاقات الدستورية تحت عنوان: "المشاركة الانتخابية واجب وحق" وذلك بالتنسيق والتعاون مع رئيس قرية العوينة  والقلمون.

واستفاد من المدونين 32 عاملا بجمعية تنمية المجتمع المحلى ، و28 عاملا بمكتب عمل القلمون؛ وبعض من العاملين بمنشأت القطاع الخاص وبعض الأهالي بالقرية؛ وذلك بمقر الجمعية بقرية العوينة بالراشدة؛ ومقر مكتب العمل بمركز الداخلة.

جاء ذلك فى إطار سعى المديرية وحرصها على توعية العاملين فى مختلف القطاعات بأهمية المشاركة الإنتخابية كواجب وطني.

كما يأتى - أيضا- تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوعية العاملين فى مختلف المنشأت وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم القانون والدستور ، واهمية مشاركتهم فى العملية الانتخابية القادمة وحثهم على المشاركة واسرهم فى الإدلاء بأصواتهم من أجل المضى قدماً نحو طريق المستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة .

واوضح احمد حسين طليب مدير المديرية  ، انه بالتنسيق والتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلى ومكاتب العمل التابعة للمديرية ، نظمت المديرية سلسلة من ندوات التوعية والتثقيف لتوعية المواطنين بحقوقهم فى العملية الإنتخابية والمشاركة بفعالية خلالها وأثر ذلك على الإنتاجية والعمل والإستقرار ، وذلك تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

 وأكد استمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بأدوارهم تجاه العاملين فى مختلف القطاعات من حيث تنظيم لقاءات توعوية وندوات تثقيفية هدفها التعريف بحقوقهم وواجباتهم التى كفلتها لهم القوانين والتشريعات.

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