مدحت العدل: سامي العدل سبب دخول العائلة في الوسط الفني

أكد الدكتور مدحت العدل، أن الراحل سامي العدل كان بمثابة أخ وأب وخال وابن للشعب المصري.

مشيدا بتميز سامي العدل في العديد من الأمور، ودوره البارز في دخول عائلة العدل للوسط الفني.

أضاف مدحت العدل من خلال تصريحات تليفزيونية :"أن العلاقة مع سامي كانت قوية، وليست مقتصره على علاقة الأخوة فقط بل كان بالنسبة لنا أستاذ وناصح ومحب ومعلم.

وقال مدحت العدل :" إن سامي العدل علمنا نحب الحياة ونحب فننا، عشان كده من وقت وفاته بنقوم بإهداء كل أعمالنا لروحه اللى موجودة معانا طول الوقت".

وكشف العدل أن أحلى الذكريات مع سامي كانت في رمضان، لقيامه بعزومه معظم أصدقائه من الوسط الفني طيلة ال٣٠ يوم خاصة في السحور.

وأضاف أن سامي العدل كان يكره الوحدة، وكان يفضل مشروب العرقسوس والسوبيا.

كما أن معظم فنانين مصر كانوا يجتمعوا عند سامي العدل في السحور مثل الفنان عادل امام ودريد لحام وفاروق الفيشاوي.

واختتم مدحت العدل حديثه بأن سامي هو أول من شجعه لدخول الفن في مرحلة الاعدادية. حيث قام بشراء كتب سيد حجاب وفؤاد حداد وأحمد فؤاد نجم وإهداءها لي.

يذكر أن تحدث السيناريست مدحت العدل عن سبب تأجيل أوبريت الحلم العربي، بعد أن عقد الاتفاق مع عدة نجوم؛ للمشاركة فيه، مشيرا إلى أن السبب يعود إلى دار الأوبرا المصرية، وأنه لا يملك أن يتدخل في الأمر.

وأضاف السيناريست مدحت العدل، في تصريحات تلفزيونية، إنه تم تبليغه بتأجيل تصوير أوبريت الحلم العربي، خلال الأيام الماضية، في أثناء وجوده ضمن فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي، وأن ذلك بسبب اعتبارات تخص دار الأوبرا المصرية، بعدما اتفق مع عدد من الفنانين للمشاركة في الأوبريت، منهم الفنانين ليلى علوي، ويسرا، وحسين فهمي.