نحن نباد لا تتركونا وحدنا.. فنان فلسطيني يناشد العالم عبر فيسبوك لإنقاذ غزة

ناشد رسام فلسطيني شاب شعوب العالم عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مما يتعرض له سكان غزة من تصدعات قوات الاحتلال الإسرائليي.

قال الفلسطيني الشاب، مجد المدهون، 19 عامًا، والذي يعيش في مخيم الشاطىء بمدينة غزة الفلسطينية: “تتعرض غزة لقصف دموي بحراً وبراً وجواً في هذه الأثناء، إنه الأعنف منذ 30 يوماً على مرور العدوان الإسرائيلي على غزة بعد إعلان إنقطاع الإنترنت والإتصالات بشكل تام”.

وتابع الرسام الفلسطيني الشاب: “لاااااا تتركونا وحدنا ، لاااااا تتركونا وحدنا، نحن الآن نباد بعيداً عن العالم”.

غزة اليوم

فقدت المنظمات الاغاثية اتصالاتها للمرة الثالثة مع مجموعاتها في غزة منذ بدء الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس، حيث أبلغ مشغلو الاتصالات عن انقطاع الخدمةـ يوم الأحد.

وقالت وكالات الإغاثة إنها لا تستطيع الاتصال بفرقها في القطاع.

وأعلنت شركة الاتصالات بالتل 'انقطاعا كاملا' لخدمات الاتصالات والشبكات التابعة لها في بيان نشر على فيسبوك.

وأوضحت أن الانقطاع يرجع إلى 'قطع الطرق الرئيسية التي أعيد ربطها من قبل من الجانب الإسرائيلي'.

وأكد المشغلان الآخران جوال وOoredoo فلسطين أيضًا في بياناتهما إن خدمات الاتصالات والإنترنت الخاصة بهما تعطلت بالكامل يوم الأحد.

ونشرت شركة مراقبة الإنترنت NetBlocks قبل وقت قصير من الظهر بالتوقيت الشرقي، محذرة من أن 'بيانات الشبكة الحية' أظهرت 'انهيارًا جديدًا في الاتصال في قطاع غزة مع تأثير كبير على شركة بالتل، آخر مشغل رئيسي متبقٍ يخدم المنطقة'.

وقالت وكالة الأمم المتحدة الرئيسية التي تدعم الفلسطينيين في غزة إنها فقدت الاتصال بعامليها.