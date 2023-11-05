خطة تهجير.. أحمد موسى: أمريكا لا تريد وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرا إلى أن قطاع غزة يتعرض لأعنف قصف.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الهدف الإسرائيلي خروج أكثر من 2 مليون فلسطيني من غزة، قائلا 'أمنية نتنياهو خروج الفلسطينيين من غزة'.

وشدد على أن الفلسطينيين لن يغادروا بلدهم وسيدافعون عنها، لافتا إلى أن التصريحات الصادرة من وزير التراث الإسرائيلي خطيرة للغاية ولها تأثيرات كبيرة.

وأوضح أن إسرائيل تقصف غزة بأسلحة محرمة دوليا، قائلا 'أمريكا موافقة على ده ومساعدة إسرائيل في استخدام الأسلحة المحرمة دوليا لقصف غزة وقتل المدنيين من الأطفال بذريعة القضاء على حماس'.