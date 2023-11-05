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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى يعلن مفاجأة عاجلة عن إمكانية ضرب إسرائيل لغزة بالنووي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل امتلاك دولة الاحتلال الإسرائيلي أسلحة نووية، موضحا أنه في عام 1985 كان هناك إسرائيلي يعمل في مفاعل ديمونة لمدة 9 سنوات وبعدها انتقل إلى استراليا وكان حينها قد صور أفلام للمفاعل وقام بنشرها إعلاميا وتعقبته تل أبيب وتنقل بين أكثر من دولة حتى تعرض للسجن.


وأضاف خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدي البلد"،:"لم يعرف أحد عدد التجارب النووية التي قامت بها إسرائيل وتم توقيع مذكرة بينهم وبين أمريكا في نهاية السبعينات علي عدم الإفصاح عن امتلاك السلاح النووي.


وأردف أن وزير التراث الإسرائيلي إرهابي متطرف اقترح إبادة غزة بالقنابل النووية، معلقا: «هو باقي لسه في حد في غزة وأنت بتضربها قنابل 800 أو 900 كيلو وأحيانا تصل إلى طن من البحر والجو والبر.

وأكمل موسى،:"أمريكا لا تريد إمتلاك أحد لسلاحا نوويا وإيران الآن عندها خبرة كافية لتصنيع النووي واقتربت من امتلاك السلاح النووي، لافتا إلي أن مصر انضمت لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي في المنطقة.

الاحتلال الاسرائيلي القنابل النووية السلاح النووي التجارب النووية انتشار السلاح النووي برنامج على مسئوليتي

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