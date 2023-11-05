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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: لا أحد يعرف شيئا عن التجارب النووية بإسرائيل

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إسرائيل لم تعترف من قبل بإمتلاكها السلاحي النووي، وقرار امتلاك السلاح النووي كان بعد العدوان الثلاثي علي مصر بعدما تم تهديدهم من قبل الاتحاد السوفيتي بالخروج من مصر والا الضرب بالنووي.

وأضاف خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدي البلد"،:"لم يعرف أحد عدد التجارب النووية التي قامت بها إسرائيل وتم توقيع مذكرة بينهم وبين أمريكا في نهاية السبعينات علي عدم الإفصاح عن امتلاك السلاح النووي.

وأوضح موسى،:"اليوم خرجا وزيرا من حكومة نتينياهو وهدد بإبادة غزة بالسلاح النووي هو الشعب الفلسطيني ناقص نووي غزة دمرت".

وأكمل موسى،:"أمريكا لا تريد إمتلاك أحد لسلاحا نوويا وإيران الآن عندها خبرة كافية لتصنيع النووي واقتربت من امتلاك السلاح النووي، لافتا إلي أن مصر انضمت لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي في المنطقة.

أحمد موسى التجارب النووية السلاح النووي الاتحاد السوفيتي الإعلامي أحمد موسى

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