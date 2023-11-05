أحمد موسى: تهديدات الاحتلال بإسقاط قنبلة على غزة يكشف خطورة امتلاكه سلاحا نوويا

شارك الإعلامي أحمد موسى تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات “إكس” (تويتر سابقا).

وكتب موسى: "طالب الوزير الصهيوني عميحاي الياهو بمحو قطاع غزة بقنبلة نووية"

وأضاف: "وقال الوزير الصيهوني: أحد الخيارات أمام نتنياهو اللجوء لإسقاط قنبلة نووية على غزة، هذه الدعوة النازية تكشف خطورة امتلاك الصهاينة السلاح النووي، وهو ما يتطلب لجوء الدول لأن تمتلك أسلحة فتاكة للردع مثلما تمتلك إسرائيل".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأحد، بارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي بعمليته البرية في غزة إلى 32.

وأفاد نبأ عاجل نقلته “العربية” بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن صفارات إنذار تدوي في شمال إسرائيل الآن.

في سياق متصل، استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مُخيم "المغازي" وسط قطاع غزة.

في سياق مُتصل، أفادت مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال شنت غارات مُكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفوسفور الأبيض المُحرّم دوليًا على تلك الأحياء، خاصة على مخيم "الشاطئ" غرب غزة.