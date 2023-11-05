البنك الأهلي يحقق فوزه الأول بالدوري برباعية في شباك المصري

حقق فريق البنك الأهلي انتصارا كبيرا على مضيفه المصري البورسعيدي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على إستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم.

وبعد خمس مباريات دون تحقيق أي فوز أو تعادل، حصد البنك الأهلي أول انتصار له هذا الموسم، وفي المباراة الأولى للجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة طارق مصطفى.

ويعود الفضل في انتصار البنك الأهلي اليوم إلى مهاجمه أسامة فيصل الذي أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 1 و15 و62، فيما أضاف الهدف الرابع زميله كريم بامبو في الدقيقة 54.

وتلقى المصري اليوم الهزيمة الثانية على التوالي والثالثة هذا الموسم، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام بيراميدز بنتيجة 2-3، وسقوطه أمام الأهلي في الجولة الأولى للدوري بنتيجة 0-4.

الفوز منح البنك الأهلي أول ثلاث نقاط في الدوري، ليترك لأول مرة المركز الثامن عشر والأخير في جدول المسابقة، ويرتقي إلى المركز السابع عشر، فيما هبط المقاولون العرب الذي يملك نقطتين فقط للمركز الأخير.. أما المصري، فتجمد رصيده عند 9 نقاط ليظل في المركز التاسع.