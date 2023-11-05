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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صورة رومانسية.. زوجة أحمد حسام ميدو توجه رسالة له

ميدو وزوجته
ميدو وزوجته

شاركت يسرا الليثى زوجة أحمد حسام ميدو، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت يسرا بصورة رومانسية تجمعها بزوجها ميدو نجم منتخب مصر والزمالك السابق ، وعلقت: "حيث انتمي"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

يذكر أن العالمي أحمد حسام ميدو ، نجم الكرة المصرية السابق يقدم حاليا برنامج «الريمونتادا» على قناة المحور.


وُلد ميدو في الثالث والعشرين من فبراير عام 1983 وتم تصعيده للفريق الأول في نادي الزمالك موسم «1999-2000» وهو في السادسة عشر من عمره ليشارك في 4 مباريات في بطولة الدوري قبل أن يخوض تجربة الاحتراف في أوروبا عبر بوابة نادي «جينت» البلجيكي وهنا بدأت سفينة «ميدو»، في الإبحار عبر موانئ أوروبا المختلفة.


وحقق  أحمد حسام ميدو ، العديد من البطولات والإنجازات خلال مسيرته الاحترافية، حيث توج بلقب الدوري الهولندي مع أياكس مرتين، وتوج بكأس هولندا مرة واحدة، والسوبر الهولندي مرة واحدة عام 2002.


ويعد "ميدو" ضمن 11 لاعبًا في تاريخ الكرة المصرية، شاركوا مع أنديتهم الأوروبية في الأدوار المتقدمة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

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IMG_٢٠٢٣١١٠٥_٠٠٠٣٣٣

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