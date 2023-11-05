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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشجع يقتحم ملعب مباراة ليفربول ولوتون تاون بعلم فلـ سـ طين

صدى البلد

اقتحم احد مشجعي الدوري الانجليزي ملعب كينلورث رود بعلم فلسطين اثناء مباراة ليفربول امام لوتون تاون وسيطر رجال الامن عليه لاخراجه خارج الملعب دون حدوث ازمات.

وفقد ليفربول نقطتين ثمينتين في صراعه على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد تعادله مع مضيفه لوتون تاون بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الاحد/ على ملعب كينلورث رود في إطار الجولة الحادية عشرة من البريميرليج.

تقدم لوتون تاون في الدقيقة 80 عن طريق تاهيت تشونج، وعدل ليفربول النتيجة في الوقت القاتل بالدقيقة 93 عن طريق لويس دياز، وشارك النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول طوال أحداث المباراة وأضاع أكثر من فرصة خطيرة.

التعادل هو الثالث هذا الموسم لليفربول ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز الرابع، وبفارق نقطتين عن توتنهام صاحب المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما حقق لوتون تاون الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي تعادله الثالث، ليصبح رصيده 6 نقاط في المركز السابع عشر وبفارق الأهداف عن بورنموث صاحب المركز الثامن عشر بنفس الرصيد من النقاط.

ويواجه ليفربول في الجولة الثانية عشرة ضيفه برينتفورد يوم الأحد المقبل، بينما يلعب لوتون تاون مع مضيفه مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل.

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