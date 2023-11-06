محلل سياسي: إسرائيل حتى اللحظة لم تحصل على نتائج عسكرية أو سياسية من حربها على غزة.. فيديو

قال عادل محمود، المحلل السياسي والباحث في الشأن الإٍسرائيلي من عمان، إن أغلب الحروب في الوقت الراهن تستخدم المرتزقة.

وأضاف عادل محمود، المحلل السياسي والباحث في الشأن الإسرائيلي من عمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "النموذج الإسرائيلي يختلف قليلا، فإن إسرائيل لن تتورط في إدخال مقاتلين أجانب، وإذا استخدمتهم فستكون النسبة قليلة جدا".

وأشار عادل محمود، المحلل السياسي والباحث في الشأن الإٍسرائيلي من عمان،: "إسرائيل من الممكن أن تستعين بالخبراء والمتخصصين لتقديم المشورة"، مضيفا: "إسرائيل تحارب تنظيم أشبه بالجيش بالأرض لهم فضلا عن حرب الأنفاق والشوارع، وإسرائيل حتى اللحظة لم تحصل على نتائج عسكرية أو سياسية".