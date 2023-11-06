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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحفي أمريكي يكشف كيف ردت إسرائيل على طلب واشنطن بوقف القتال في غزة؟

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإسرائيل

قال الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، إن الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفضت طلب الولايات المتحدة بوقف القتال في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال.

 

وأضاف هيرش،  في مدونته "سوبستاك" نقلاً عن مسؤول أمريكي لم يذكر أسمة، أن طلبات الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اللذين زارا تل أبيب مؤخرًا، من أجل وقف القصف تم رفضها بشكل قاطع من قبل رئيس الوزراء إسرائيلي بنيامين نتنياهو والقيادة العسكرية الإسرائيلية.

 

ووفقا له فإن وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية تعتبران من قبل القيادة الإسرائيلية نفس الشيء وهو وقف القصف".

 

وأشار الصحفي الأمريكي إلى أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تعتقد أن تعليق تل أبيب للأعمال العدائية ممكن فقط لإعادة تسليح أنظمة أسلحتها.

 

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار ما لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.

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