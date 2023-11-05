عمرو موسى: الحديث عن استخدام إسرائيل القنبلة النووية في غزة دليل إدانة لقوات الاحتلال

علق عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الاسبق، على طلب الوزير الإسرائيلي المتطرف عن استخدام القنبلة النووية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه اعتراف بأن هناك اسلحه نوويه في اسرائيل ، وان مسؤول هناك يقترح استخدامه، وهذا يأتى كدليل إدانة.



وأضاف عمرو موسى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمر أديب ، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، أن هذا الاعتراف والطلب امر خطير، وما صرَّح به أمس أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية من الدعوة إلى استخدام السلاح النووي لاخضاع غزة وحماس هو أول اعتراف لأحد كبار المسئولين باسرائيل بامتلاك اسرائيل للسلاح النووي، ويطرح إمكانية التهديد به؛ بل يقترح على الحكومة المتطرفة القائمة استخدامه.

وتابع انه أدعو الجامعة العربية لتسجيل التصريح وإبلاغه حرفياً ورسمياً إلى أمين عام الأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة ازاء هذا التطور الخطير لدى الأجهزة المختصة بمنع الانتشار النووي ونزع السلاح؛ وفي مواجهة احتمالات تفجر نووي تقدم عليه حكومة إسرائيل المتطرفة.