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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من حماس بعد قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات في غزة

غزة
غزة

قالت حركة المقاوكة  الفلسطينية حماس، إن قطع الاحتلال الإسرائيلي للاتصالات في غزة، يكشف نواياها لارتكاب جرائم وحجبها عن الرأي العام.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا غير مسبوق علي قطاع غزة تزامنا مع قطع الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن القطاع.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل”، اليوم انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية: “انقطاع الاتصالات والإنترنت؛ إثر تضرر المسارات الرئيسية بسبب القصف”.

وعلى جانب آخر، أعلنت  كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، ضرب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غرب غزة بعشرات قذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: "قصفنا قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غرب غزة بعشرات قذائف الهاون”.

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