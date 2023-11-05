بيان مفاجئ من نتنياهو بشأن سبب اتخاذ حماس قرار الهجوم 7 أكتوبر

رد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على التقارير التي تفيد بأنه يعتقد أنه يجب التحقيق في دعوات جنود الاحتياط لرفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي كتأثير محتمل في قرار حركة حماس بتنفيذ هجمات 7 أكتوبر.

وكتب نتنياهو على منصة “إكس”: “بدأت حماس حربا ضدنا لأنها تريد قتلنا، وليس بسبب جدال في داخلنا... لقد ارتكبت حماس خطأ، وبالتالي سيتم القضاء عليها”.

وقبل ذلك بوقت قصير، نفي رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقارير نسبت إليه القول إن احتجاجات قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل الحرب دفعت حماس لشن هجوم 7 أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلا عن نتنياهو، بأنه يجب التحقيق في دعوات جنود الاحتياط لرفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي كتأثير محتمل في قرار حركة حماس بتنفيذ هجمات 7 أكتوبر.

تمزيق إسرائيل

وقالت حركة ”اخوة وأخوات في السلاح” الإسرائيلية ردا على ذلك: “نتنياهو يضع سكينا في قلب المقاتلين، في وقت الحرب. الجميع يخدم في الجيش ما عدا أبنائكم، وأنت فقط تستمر في تمزيق إسرائيل”.