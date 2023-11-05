بسب هجوم حماس.. نتنياهو يتراجع عن تصريحات أثارت عاصفة غضب في إسرائيل

نفي رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تقارير نسبت إليه القول إن احتجاجات قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل الحرب دفعت حماس لشن هجوم 7 أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلا عن نتنياهو، بأنه يجب التحقيق في دعوات جنود الاحتياط لرفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي كتأثير محتمل في قرار حركة حماس بتنفيذ هجمات 7 أكتوبر.

تمزيق إسرائيل

وقالت حركة ”اخوة وأخوات في السلاح” الإسرائيلية ردا على ذلك: “نتنياهو يضع سكينا في قلب المقاتلين، في وقت الحرب. الجميع يخدم في الجيش ما عدا أبنائكم، وأنت فقط تستمر في تمزيق إسرائيل”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل عودة الرهائن.

جاءت تصريحات نتنياهو، خلال زيارته قاعدة رامون الجوية والتقى مع مقاتلي الأطقم الجوية والأطقم الأرضية.

وقال نتنياهو: "أشكركم.. لقد أخطأ أعداؤنا في حقنا.. لقد ظهرنا معًا وسنقاتل الآن جنبًا إلى جنب".