بسبب هجوم حماس.. قرار مفاجئ من نتنياهو يهدد بتمزيق إسرائيل

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يجب التحقيق في دعوات جنود الاحتياط لرفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي كتأثير محتمل في قرار حركة حماس بتنفيذ هجمات 7 أكتوبر.

تمزيق إسرائيل

وقالت حركة ”اخوة وأخوات في السلاح” الإسرائيلية ردا على ذلك: “نتنياهو يضع سكينا في قلب المقاتلين، في وقت الحرب. الجميع يخدم في الجيش ما عدا أبنائكم، وأنت فقط تستمر في تمزيق إسرائيل”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل عودة الرهائن.

جاءت تصريحات نتنياهو، خلال زيارته قاعدة رامون الجوية والتقى مع مقاتلي الأطقم الجوية والأطقم الأرضية.

وقال نتنياهو: "أشكركم.. لقد أخطأ أعداؤنا في حقنا.. لقد ظهرنا معًا وسنقاتل الآن جنبًا إلى جنب".

وأضاف: "أريدكم أيضًا أن تعلموا أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المختطفين لدينا، وأنهم سيحذفون هذه الكلمات من القاموس.. نقول هذا لكل من أعدائنا وأصدقائنا. وسنستمر ببساطة حتى هزيمتهم، ليس لدينا بديل".