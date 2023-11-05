جوا وبرا وبحرا.. هجوم غير مسبوق لجيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات خلال أقل من نصف ساعة على قطاع غزة.

وأوضحت أن الهجمات تجري من الجو والبحر والبر في مدينة غزة وشمال القطاع، وتشمل المناطق تل الهوى والزيتون والشجاعية والبصرة والرمال والناصر والكرامة.

وأفاد الإعلام الفلسطيني، منذ قليل، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا غير مسبوق علي قطاع غزة تزامنا مع قطع الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن القطاع.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.