بعد قطع الاتصالات والانترنت.. قصف إسرائيلي غير مسبوق على قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا غير مسبوق علي قطاع غزة تزامنا مع قطع الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن القطاع.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل”، اليوم انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية: “انقطاع الاتصالات والإنترنت؛ إثر تضرر المسارات الرئيسية بسبب القصف”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة، بظهور سحب غازية؛ نتيجة القصف الإسرائيلي بالفسفور الأبيض.

وأكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن “إسرائيل قصفت مخيم الشاطئ بقنابل الفسفور الأبيض”.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستحق اسم جيش؛ لأنه لا يملك أخلاقيات الجيوش.