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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرشد الأعلى الإيراني يبحث الوضع في غزة مع زعيم حماس

صدى البلد

ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عقد اجتماعا ومحادثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران اليوم الأحد، ناقش خلالها الجانبان الوضع في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن هنية أطلع خامنئي خلال اللقاء على آخر التطورات في غزة.

وأشاد خامنئي بصمود سكان غزة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات جدية من جانب الدول الإسلامية والمنظمات الدولية، حسبما جاء في تقرير الوكالة.

يشار إلى أنه في 7 أكتوبر، شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق على إسرائيل من قطاع غزة، مما أدى إلى اختراق الحدود وتسبب في وقوع إصابات في المجتمعات الإسرائيلية المجاورة.

وشنت إسرائيل سلسلة هجمات وحشية ضد المدنيين مستخدمة أسلحة محرمة دوليا وأمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص.

وتنفذ قوات الدفاع الإسرائيلية عمليات برية في الجزء الشمالي من قطاع غزة بزعم القضاء على مقاتلي حماس وإنقاذ الرهائن.

وخلال الأسبوع الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة هجمات على مخيم جباليا للاجئين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 680 شخصًا في مجزرة بشعة كان أغلب من سقطوا فيها من الأطفال والنساء، حسبما ورد.

وأدى تصاعد الصراع، الذي خلف حوالي 1400 قتيل في إسرائيل وأكثر من 9000 شهيد في غزة، إلى زيادة خطر نشوب صراع إقليمي أوسع بسبب المخاوف من دخول الدول المجاورة إلى المعركة.

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