نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل عودة الرهائن.

جاءت تصريحات نتنياهو، خلال زيارته قاعدة رامون الجوية والتقى مع مقاتلي الأطقم الجوية والأطقم الأرضية.

وقال نتنياهو: "أشكركم.. لقد أخطأ أعداؤنا في حقنا.. لقد ظهرنا معًا وسنقاتل الآن جنبًا إلى جنب".

وأضاف: "أريدكم أيضًا أن تعلموا أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المختطفين لدينا، وأنهم سيحذفون هذه الكلمات من القاموس.. نقول هذا لكل من أعدائنا وأصدقائنا. وسنستمر ببساطة حتى هزيمتهم، ليس لدينا بديل".