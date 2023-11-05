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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية: لا حوار سياسيا مع إسرائيل قبل وقف الهجوم على غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنه لا حديث أو حوار سياسي مع إسرائيل قبل وقف الهجوم على قطاع غزة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالوقف الفوري للحرب المُدمرة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود، إلى قطاع غزة.

وقال عباس خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي في رام الله الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية": نلتقي مرة أخرى في ظروف غاية في الصعوبة، ولا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية، والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، دون اعتبار لقواعد القانون الدولي".

وأضاف عباس:" كيف يُمكن السكوت على مقتل عشرة آلاف فلسطيني منهم أربعة آلاف طفل، وعشرات الآلاف من الجرحى، وتدمير عشرات الاف من الوحدات السكينة، والبنية التحتية والمستشفيات ومراكز الإيواء وخزانات المياه؟".

وحذر من تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة أو القدس، مضيفا :"نرفض ذلك رفضاً قاطعاً".

الرئاسة الفلسطينية فلسطين الهجوم على قطاع غزة محمود عباس بلينكن

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