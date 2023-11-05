صحيفة: الحرب في غزة قد تكلف إسرائيل أكثر من 50 مليار دولار

كشفت صحيفة Calcalist العبرية، أن حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في غزة، إذا انتهت قبل نهاية عام 2024، ستكلف بحسب التقديرات 200 مليار شيكل (حوالي 51 مليار دولار).

وحسب الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية، نقلت عن بيانات أولية من وزارة المالية الإسرائيلية، أن هذه النفقات ستشكل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل لهذا العام، بشرط أن تستمر الأعمال القتالية من 8 إلى 12 شهرا وأن تقتصر على قطاع غزة، دون المشاركة الكاملة من جانب حركة حزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن، وبشرط أن يتمكن 350 ألف جندي احتياطي تم استدعاؤهم للخدمة، من العودة إلى أعمالهم المدنية بسرعة.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن وزارة المالية تصف هذا التقييم بأنه متفائل.

وذكرت المقالة، أن حكومة إسرائيل أنفقت على مكافحة وباء كوفيد-19، حوالي 160 مليار شيكل.