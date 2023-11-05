بعد تصريحات وزير إسرائيلي عن توجيه ضربة نووية لغزة.. بن جفير يصدم نتنياهو

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، رفض طلب رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، استبدال وزير التراث بوزير آخر.

وفي وقت سابق، وفي وقت سابق، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعاد وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، من المشاركة في اجتماعات الحكومة بعد حديثه عن إمكانية إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة.

ونفى نتنياهو تصريحات الوزير، وقال إن إسرائيل تنفذ عمليات عسكرية وفقا لمعايير القانون الدولي.

بدوره، علق الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، حازم قاسم، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول إمكانية توجيه ضربة نووية إلى قطاع غزة.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال قاسم، إن "التصريحات بأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة هو أحد الخيارات قيد النظر تعكس إرهاباً إجرامياً غير مسبوق من قبل الحكومة الإسرائيلية”.