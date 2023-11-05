عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصريحات وزير إسرائيلي عن توجيه ضربة نووية لغزة.. بن جفير يصدم نتنياهو

نتنياهو وبن جفير
نتنياهو وبن جفير

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، رفض طلب رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، استبدال وزير التراث بوزير آخر.

وفي وقت سابق، وفي وقت سابق، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعاد وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، من المشاركة في اجتماعات الحكومة بعد حديثه عن إمكانية إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة.

ونفى نتنياهو تصريحات الوزير، وقال إن إسرائيل تنفذ عمليات عسكرية وفقا لمعايير القانون الدولي.

بدوره، علق الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، حازم قاسم، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول إمكانية توجيه ضربة نووية إلى قطاع غزة.

بسبب هجوم حماس.. قرار مفاجئ من نتنياهو يهدد بتمزيق إسرائيل

مئات الاسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو ويطالبون بسجنه

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال قاسم، إن "التصريحات بأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة هو أحد الخيارات قيد النظر تعكس إرهاباً إجرامياً غير مسبوق من قبل الحكومة الإسرائيلية”.

بن جفير الأمن القومي الإسرائيلي نتنياهو حكومة الاحتلال إلياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

موضوعات متعلقة

خلال نصف ساعة .. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ 100 غارة على مخيم الشاطئ وحي الزيتون

خروج 16 مستشفى من الخدمة.. الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف عن مأساة في غزة

بسبب هجوم حماس.. قرار مفاجئ من نتنياهو يهدد بتمزيق إسرائيل

الكشف عن موقف إسرائيل من وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن

الأونروا تعلن فقدان الاتصال بمعظم موظفيها في قطاع غزة

على قيد الحياة.. بيان اسرائيلي عاجل بشأن أسرى الاحتلال لدي حماس

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة القتلي في صفوفه منذ 7 أكتوبر

هجمات عنيفة .. جيش الاحتلال يعلن تطويق مدينة غزة والوصول للساحل الجنوبي

ترشيحاتنا

كان ممكن يقبل الدور ويتبرع بالمبلغ.. وفاء عامر تعلق على أزمة محمد سلام

سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة على قطاع غزة

غدا.. النطق بالحكم على المتهمين في قضية طبيب الساحل

إلى زوال .. سياسي يكشف مصير نيتنياهو بعد الاعتداء على غزة

22 محطة بطول 56 كم.. تفاصيل خط مونوريل شرق النيل بالعاصمة الادارية

بلينكن: الولايات المتحدة لا تسعى للصراع مع إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات .. طريقة عمل كيك الشاى

لقطة أفشة في مباراة المقاولون| كولر يصب غضبه على اللاعب..والأهلي يقرر توقيع عقوبة عليه..التفاصيل

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

لا يتوقفون عن الارتجاف..فيديو مأساوي لأطفال غزة بعد خروجهم من تحت الأنقاض

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ