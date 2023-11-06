العميد سمير راغب يفجر مفاجأة عن التوغل الإسرائيلي في غزة

كشف العميد سمير راغب ، الخبير الإستراتيجي، تفاصيل تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوغل الإسرائيلي في القطاع.

وأضاف سمير راغب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن تم قسم قطاع غزة إلى قسمين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، متابعا أن مسيطر على بعض المناطق نيرانيا فقط.

وتابع العميد سمير راغب ، الخبير الإستراتيجي، أن تم قطع الانترنت في المناطق التي توكلت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستدركا أن هذا يعني أن هناك كارثة في قوات الاحتلال، وهناك معلومات عن آسر قائد مدرعات كبير من قبل قوات حركة حماس.