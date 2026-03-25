تعاون جديد يوسّع نطاق الوصول إلى صنّاع المحتوى في مصر والشرق الأوسط

في سياق متصل بتنامي حضور المنصات الرقمية في المشهد الثقافي، تم الإعلان عن تعاون بين TikTok LIVE وCC Plus، يهدف إلى دعم فعاليات «جائزة الراوي» و«قمة صوت مصر»، مع التركيز على إتاحة المحتوى لجمهور أوسع داخل مصر والمنطقة.

ويعتمد هذا التعاون على استخدام تقنيات البث المباشر لنقل فعاليات المبادرتين، بما يتيح مساحة أكبر لعرض تجارب صُنّاع المحتوى والتفاعل مع الجمهور، في إطار توجه عام نحو توسيع نطاق انتشار الإنتاج الإبداعي عبر الوسائط الرقمية.

وفي تصريحات مرتبطة بالتعاون، أشارت نور الشامخي، المسؤولة عن الثقة وتجربة المستخدمين للبث المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى TikTok، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار أوسع لدعم المبادرات الثقافية، مع التركيز على إتاحة أدوات تفاعلية تُمكّن المستخدمين من مشاركة محتواهم.

من جانبها، لفتت لمياء كامل، المؤسس والرئيس التنفيذي CC Plus، إلى أن التعاون يعكس توجهًا نحو توسيع نطاق وصول المبادرات الإبداعية إلى فئات أكبر من الشباب، في ظل التحولات التي يشهدها مجال صناعة المحتوى.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إطلاق النسخة الثانية من «جائزة الراوي»، التي يرأس لجنة تحكيمها طارق نور، وتركّز على اكتشاف المواهب في مجال المحتوى الرقمي، إلى جانب التحضير لإقامة النسخة العاشرة من «قمة صوت مصر» في 14 أكتوبر 2026 بمدينة سوما باي، بمشاركة عدد من الفاعلين في مجالات الاقتصاد والإعلام.

وبشكل عام، يعكس هذا التعاون اتجاهًا متزايدًا نحو دمج الأدوات الرقمية في دعم الفعاليات الثقافية، بما يتيح فرصًا أوسع لعرض المحتوى المحلي والتفاعل معه على نطاق إقليمي.