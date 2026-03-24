الكويت تطمئن مواطنيها: لا داعي للقلق من أي تسربات إشعاعية

حرصت الجهات الرسمية في الكويت على طمأنة المواطنين والمقيمين بشأن احتمالات حدوث تسربات إشعاعية، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة ولا يستدعي القلق.





وأوضحت مصادر من وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني، أن الكويت تتابع بشكل دقيق ومستمر أي تطورات قد تؤثر على الحالة الإشعاعية في البلاد، مشيرة إلى أن أقرب منشأة نووية تبعد مسافة كبيرة تتجاوز مئات الكيلومترات، وهو ما يقلل بشكل كبير من احتمالية تأثر الكويت بأي تسرب محتمل.





وأكدت الجهات المعنية أن هذه المسافة الجغرافية، إلى جانب العوامل الطبيعية مثل حركة الرياح وسقوط المواد الملوثة قبل وصولها لمسافات بعيدة، تجعل من الصعب وصول أي تأثير إشعاعي مباشر إلى الأراضي الكويتية.





وفي السياق ذاته، شدد مختصون في المجال الصحي على أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية كإجراء احترازي فقط، مثل البقاء داخل المنازل وإغلاق النوافذ في حال حدوث أي طارئ، مع متابعة البيانات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وتجنب الشائعات.





كما أعلن الحرس الوطني الكويتي أن أنظمة الرصد الإشعاعي لم تسجل حتى الآن أي ارتفاع غير طبيعي في مستويات الإشعاع سواء في الأجواء أو المياه الإقليمية، مؤكدًا أن الوضع البيئي مستقر بالكامل.





وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الدولة لاحتواء حالة القلق التي قد تنتج عن التصعيد العسكري في المنطقة، خاصة مع تزايد الحديث عن استهداف منشآت حساسة، حيث تسعى الكويت إلى تعزيز الشفافية وطمأنة الرأي العام عبر تقديم معلومات دقيقة ومحدثة.





وفي ختام البيان، أكدت الجهات الرسمية أن جميع المؤشرات الحالية مطمئنة، وأنه لا توجد أي مخاطر إشعاعية تهدد البلاد في الوقت الراهن، داعية الجميع إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة والاعتماد فقط على المصادر الرسمية



