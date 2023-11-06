رسالة نارية بالعبري من حماس للوزير الإسرائيلي صاحب ضرب غزة بقنبلة نووية

كشف حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الدور المصري حاضر من بداية الأزمة ولها دور في كل الازمات، مضيفا أن لدينا تواصل مع الأجهزة المعنية مع مصر بشكل مباشر.



وأضاف حسام بدران، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأحد، جاهزون لأي سيناريو في الحرب مع العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، متابعا أن هناك خسائر ضخمة في صفوف الجانب الإسرائيلي.

وتابع حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن هناك اكثر من ١٠٠ عسكري إسرائيلي قتلوا ولم ولن يستطيعو فعل شيء، لافتا إلى أن عناصر حماس مدربين وقادرين على التصدي للاسرائيليين.



ووجه رسالة للوزير الإسرائيلي الذي طالب بضرب قطاع غزة بالقنبلة النووية باللغة العبرية، قائلا :"هذه ارضنا ولن نتركها ابدأ".



