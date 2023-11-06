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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة نارية بالعبري من حماس للوزير الإسرائيلي صاحب ضرب غزة بقنبلة نووية

حركة حماس
حركة حماس

كشف حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الدور المصري حاضر من بداية الأزمة ولها دور في كل الازمات، مضيفا أن لدينا تواصل مع الأجهزة المعنية مع مصر بشكل مباشر.

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بيان مفاجئ من نتنياهو بشأن سبب اتخاذ حماس قرار الهجوم 7 أكتوبر


وأضاف حسام بدران، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأحد، جاهزون لأي سيناريو في الحرب مع العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، متابعا أن هناك خسائر ضخمة في صفوف الجانب الإسرائيلي.
وتابع حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن هناك اكثر من ١٠٠ عسكري إسرائيلي قتلوا ولم ولن يستطيعو فعل شيء، لافتا إلى أن عناصر حماس مدربين وقادرين على التصدي للاسرائيليين.


ووجه رسالة للوزير الإسرائيلي الذي طالب بضرب قطاع غزة بالقنبلة النووية باللغة العبرية، قائلا :"هذه ارضنا ولن نتركها ابدأ".


 

حماس الإعلامي عمرو أديب إسرائيل الجانب الإسرائيلي هجوم 7 أكتوبر برنامج الحكاية حسام بدران

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