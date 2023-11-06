اخبار التعليم.. البحث العلمي تعلن عقد ورشة عمل بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.. دعماّ للصناعة الوطنية..جامعة عين شمس تواصل معرضها للمنتجات المصرية

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

آخر موعد لغلق باب الالتماسات لطلاب الدراسات العليا بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، آخر موعد لغلق باب الالتماسات إلكترونيًا أمام طلاب الدبلومات الدراسات العليا دور أكتوبر لعام 2023، موضحة أن التسجيل يتم خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2/11/2023 وحتي يوم الإثنين الموافق 6/11/2023





البحث العلمي تعلن عقد ورشة عمل بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.. تفاصيل المشاركة

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار أعمال مجلس البحوث الإجتماعية والإنسانية والسكان عن عقد ورشة عمل بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية حول “مجلس البحوث الإجتماعية والإنسانية والسكان _ الإنجازات والتطلعات”، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023 فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمبنى مؤتمرات مكتبة الإسكندرية .



11 نوفمبر .. جامعة القاهرة تعلن موعد نهاية البطولات الرياضية



أعلنت إدارة رعاية الشباب جامعة القاهرة ، عن بدء الأنشطة الطلابية بالفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.





دعماّ للصناعة الوطنية..جامعة عين شمس تواصل معرضها للمنتجات المصرية

تواصل جامعة عين شمس معرضها للمنتجات المصرية دعماّ للصناعة الوطنية واستمراراً لنجاح معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس المقام تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق و نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .