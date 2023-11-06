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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

11 نوفمبر .. جامعة القاهرة تعلن موعد نهاية البطولات الرياضية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 


أعلنت إدارة رعاية الشباب جامعة القاهرة ، عن بدء الأنشطة الطلابية بالفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

و قالت إدارة رعاية الشباب ، انه تم البدء فى الاشتراك ببطولة الجامعة للشطرنج الفردى طلبة و طالبات فى الفترة ٥ نوفمبر و حتى ١١ من نفس الشهر .

وعلى الطلاب الراغبين فى التوجه إلى صالة الشطرنج بالمدينة الرياضية لتسجيل أسمائهم يوم بداية البطولة الموافق ٥ نوفمبر .


جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق الجامعة مبادرة "يسر"، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل بهدف التعرف على التحديات التي يواجها العاملون بالجهاز الإداري بالجامعة، وتعزيز كفاءته وتطويره، لكي تتمكن الجامعة من تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الهدف من إطلاق الجامعة لمبادرة "يسر" هو تحقيق التحسين المستمر في الأداء الإداري وتطوير مهارات العاملين بالجامعة من خلال توفير بيئة عمل صحية ومنتجة، والاستفادة من الخبرات والمعارف المختلفة، وتعزيز الروح التعاونية والتفاعل بين الأقسام والإدارات المختلفة لتحقيق التميز في العمل. وتتضمن تدريب العاملين بالجامعة على استخدام أحدث الأساليب العلمية في الإدارة الحديثة لضبط منظومة العمل، تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة، ولتقليل زمن الحصول على الخدمات، ولتحقيق رضا المترددين على الجامعة للاستفادة من خدماتها المختلفة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مبادرة "يسر" تتضمن تنظيم ورش عمل ومحاضرات تفاعلية للعاملين حتى يتسنى لهم القيام بالأدوار المنوطة بهم على أكمل وجه، من خلال تسهيل إجراءات العمل، وتقديم الدعم المعنوي والإرشادي للعاملين لخلق بيئة عمل صحية ومنتجة، مؤكدًا حرص إدارة جامعة القاهرة على تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحقيق التحسين المستمر في أداء الجامعة.

 

 

 

على الجانب الأخر ، أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتكليف الدكتورة علا مصطفى محمد عمر وكيلة كلية طب الأسنان، للقيام بأعمال عميد الكلية لحين إتمام إجراءات تعيين عميد للكلية.

وتقدم الدكتور الخشت، بالشكر للدكتور هشام عبد الحكم عميد الكلية السابق، على جهوده في عملية تطوير الكلية خلال فترة عمادته، مشيرًا إلى أن الكلية سوف تستفيد من خبراته خلال الفترة القادمة في مشروعات التطوير بالكلية وعدد من المهام الأخرى.

ووجه الدكتور الخشت، الدكتورة علا مصطفى بضرورة أن يكون العمل داخل كلية طب الفم والأسنان في إطار بيئة العمل المؤسسي، وفي إطار تطبيق معايير الجودة ، وأن الأولوية القصوى تتمثل في الوحدة والعمل بروح الفريق وإدارة الاختلافات في الرأي طبقا لقواعد الديمقراطية التشاركية، ووضع رؤية تتبنى سياسة خطط التطوير وتوفير مقومات تحقيقها وأن تكون ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من جامعات الجيل الرابع، مؤكدًا أن نجاح أي مشروع للتطوير يقوم على التكامل بين عناصره، كما يقوم على الحفاظ على التقدم المطرد في تحقيقه، مع مراجعة ما تم إنجازه وعمليات التقييم المستمرة من أجل تحسين مستوى الأداء في إنجاز الخطط وتحقيق المستهدفات.

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