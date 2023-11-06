احتيال وغسيل اموال.. روسيا تقبض على بلوجرز مشاهير

يستغل بعض المدونين والبلوجز شهرتهم عر الإنترنت لتنفيذ أعمال مخالفة للقانون، وكان آخرها إلقاء القبض على المدون الشهير ومدرب الأعمال الروسي “أياز شابوتدينوف” ووجهت إليه تهمة الاحتيال على العملاء في موسكو.

وفقًا للادعاء، خدع المدون البالغ من العمر 32 عامًا الناس من خلال بيع دروس وندوات عبر الإنترنت باهظة الثمن، عن كيفية بدء مشروع تجاري ناجح وتحقيق دخل مرتفع للغاية مضمون.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، وعد في إحدى دوراته بتعليم الناس كيفية كسب ما لا يقل عن مليون روبل. وبحسب ما ورد فُتحت القضية ضد شابوتدينوف بعد شكوى قدمها أحد موكليه.

اتهامات لبلوجر روسي بالاحتيال

يواجه البلوجر الشاب اتهامات بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال المرتبط بتسويق وبيع دوراته التدريبية وندواته عبر الإنترنت.

ورغم أنه ينفي ارتكاب أي مخالفات، لكن سيبقى رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة حتى منتصف ديسمبر. وفي حالة إدانته، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

قام شابوتدينوف، مؤسس شركة بالترويج لها باعتبارها مؤسسة تعليمية تركز على التكنولوجيا لأصحاب الأعمال، وجمع متابعة لأكثر من 2 مليون مشترك على تطبيق إنستجرام وأكثر من 300000 على موقعي يوتيوب وتيليجرام.

تراوحت دوراته التدريبية المدفوعة الأجر من 100000 روبل (1090 دولارًا) إلى 1.9 مليون روبل (20712 دولارًا)، ويبدو أن اعتقاله جزء من حملة أوسع نطاقا ضد المدربين عبر الإنترنت الذين يعدون بنتائج مخالفة للواقع.

في أبريل الماضي، ألقي القبض على إيلينا بلينوفسكايا، وهي مدربة روسية ومتحدثة تحفيزية، أثناء محاولتها الفرار من البلاد. واتُهمت بلينوفسكايا، التي لديها 5.3 مليون متابع على إنستجرام، بالاحتيال الضريبي بما يزيد عن 11 مليون دولار، وهو ادعاء اعترفت به لاحقًا.

وفي وقت سابق من هذا العام، اتُهمت مدوّنة مشهورة أخرى متخصصة في اللياقة البدنية، وهي فاليريا تشيكالينا، بالفشل في دفع أكثر من 3.39 مليون دولار كضرائب.

وفي سبتمبر، تم القبض على المدون المعروف باسم "Bitmama" بين مستثمري العملات المشفرة في موسكو بتهمة الاحتيال على عميل بما يقرب من 7 مليارات روبل (72 مليون دولار).