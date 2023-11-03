شعبنا يرفض مـ جازر إسرائيل.. بلوجر أمريكي يفضح تضليل إعلامهم بشأن غزة

تشهد مدن قطاع غزة قصف متواصل على مدار الساعة من قوات الجيش الإسرائيلي المحتل وسط تضليل اعلامي غربي غير مسبوق حيث لا تظهر القنوات الفضائية الأمريكية الكبرى مدى بشاعة المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنين والأطفال ولا يبث قصف المدارس والمستشفيات وأماكن اللجوء التابعة للمنظمات الدولية داخل القطاع الذي أصبح غير صالح للحياة.

وانتشر مقطع فيديو قصير لأحد اشهر المؤثرين الأمريكيين على موقع تيك توك يفضح فيه تضليل الإعلام الأمريكي للرأي العام في بلاده ويوضح أن التغطية العربية أكثر حيادية وموضوعية في تغطية ما يحدث داخل القطاع الضيق الذي انقطعت عنه كل سبل الحياة من غذاء ووقود ودواء على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويقول البلوجر الشهير أنه يمثل وجهة نظر قطاع كبير من المجتمع الأمريكي الغاضب والرافض المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة، بينما لا يظهر هو وأمثاله على شاشات التلفزيون الأمريكي لتوضيح رأيهم.

ويضيف، بينما البلوجرز الامؤثرين ممنوعون في بلدهم أمريكيا من التحدث في الاعلام، يظهر على شاشات التلفزيون العربي بمختلف أنواعها مؤثرون من مختلف بلدان العالم للتعبير عن رفضهم التام للمجازر.

ويصرخ البلوجر في الفيديو قائلا “نحن الشعب الأمريكي نرفض المجازر التي يرتكبها الحيش الإسرائيلي ضد المدنين، ورغم أن بلدنا تدعي الديمقراطية، لكننا ممنوعون من الظهور في وسائل الإعلام للتعبير عن غضبنا”