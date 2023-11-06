تشغيل التجمع التنموي الثاني بقرية النوافعة مركز الحسنة

بدأ مجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، في تشغيل التجمع التنموي الثاني بمركز الحسنة قرية النوافعة، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء بحضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء ، المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وشيوخ وعواقل المنطقة والأهالي المنتفعين بالأرض والمنازل بالتجمع.

محطات المياه:

وقال المحاسب سعد بغدادي رئيس مجلس مدينة الحسنة ، انه تم توصيل الكهرباء بالتجمع التنموي النوافعة بمركز الحسنة، وكذا محطات المياه والصرف للأبار وتم ضخ المياه لشبكات الري

وكذلك تم تجهيز المدرسة وتجهيز مركز الشباب والرياضة والمسجد ، والديوان ، ودار المناسبات واستراحة العاملين بالتجمع.

حيث تم الإعلان بالفعل ، عن تشغيل جميع المرافق الحيوية داخل التجمع التنموي لتحقيق مصالح الأهالي المنتفعين به ، حيق تتوالي افتتاحيات التجمعات التنموية علي أرض شمال سيناء واحد تلو الأخر تروي حكاية وطن بين الرؤية والانجاز.

___