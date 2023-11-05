محافظة شمال سيناء: 75% من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة مصرية

أكد محمد سليم سلام، المتحدث الرسمي باسم محافظة شمال سيناء، دعم الدولة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المتحدث الرسمي، في تصريح له، أن أكثر من 400 شاحنة وصلت إلى قطاع غزة، وتحمل علي متنها نحو 6800 طن من المساعدات المتنوعة والأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية والمياه والأغطية والملابس وغيرها، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن 75% من هذه المساعدات مقدمة من مصر، والباقي من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية، والتي وصلت إلى شمال سيناء عن طريق مطار العريش الدولي.

المصابين الفلسطينيين

وأكد المتحدث الرسمي، جاهزية مستشفيات شمال سيناء لاستقبال أضعاف الأعداد التي وصلت من المصابين الفلسطينيين، حيث أن توجيهات الرئيس، جاءت بتقديم الرعاية الصحية لهم، مهما بلغت التكاليف والمجهودات.

ونوه بقيام المحافظة بجهود كبيرة في استقبال المساعدات وإيصالها إلى قطاع غزة، وتوفير الخدمات المتنوعة للفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى القطاع بسبب الحرب، بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.