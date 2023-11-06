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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صادر له قرار هدم جزئي.. حي الجمرك بالإسكندرية يكشف مفاجأة بعقار رأس التين

صورة من موقع العقار
صورة من موقع العقار

كشفت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية أن العقار الذي سقطت أجزاء منه صادر له قرار هدم جزئي بإزالة الدور ١٥ و ١٦ ، وترميم باقي العقار حفاظًا على حياة المواطنين.

وشددت المهندسة نهى خليفة على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.

وقد شهد حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية سقوط أجزاء من عقار بمنطقة رأس التين، وسط المدينة، وذلك دون وقوع إصابات.

سقوط أجزاء من عقار دون إصابات بحي الجمرك في الإسكندرية.. شاهد

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وذكر الحي في بيان أنه فور ورود بلاغاً بسقوط أجزاء من العقار ٣٠ قصر رأس التين، توجهت إدارة المشروعات والمتابعة الميدانية بالحي إلى المكان المذكور وتبين بالمعاينة سقوط أجزاء من بلكونة بالدور ١٥ دون إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتم تحرير محضر بقسم شرطة الجمرك للتنبيه على مالكي وشاغلي العقار بسرعة تنفيذ القرار حفاظا على سلامة المواطنين، وجاري عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة لاتخاذ القرار المناسب لحالة العقار الحالي .

يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك، بشأن إزالة الأجزاء الخطرة من العقارات، والتصدي للمخالفات.

الاسكندرية حي الجمرك انهيار عقار إدارة المشروعات اللواء محمد الشريف المتابعة الميدانية حملات دورية حياة المواطنين

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