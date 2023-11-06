سقوط أجزاء من عقار دون إصابات بحي الجمرك في الإسكندرية.. شاهد

شهد حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية سقوط أجزاء من عقار بمنطقة رأس التين، وسط المدينة، وذلك دون وقوع إصابات.

وذكر الحي في بيان أنه فور ورود بلاغاً بسقوط أجزاء من العقار ٣٠ قصر رأس التين، توجهت إدارة المشروعات والمتابعة الميدانية بالحي إلى المكان المذكور وتبين بالمعاينة سقوط أجزاء من بلكونة بالدور ١٥ دون إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتم تحرير محضر بقسم شرطة الجمرك للتنبيه على مالكي وشاغلي العقار بسرعة تنفيذ القرار حفاظا على سلامة المواطنين، وجاري عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة لاتخاذ القرار المناسب لحالة العقار الحالي .

وشددت المهندسة نهى خليفة على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.

يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك، بشأن إزالة الأجزاء الخطرة من العقارات، والتصدي للمخالفات.