يبحث عن مشاهدات.. القبض على صانع محتوى نشر فيديوهات غير لائقة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامة بنشر فيديوهات غير لائقه.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن محتوى غير لائق يتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية "له معلومات جنائية" ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") .

وبمواجهته إعترف بقيامه بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.