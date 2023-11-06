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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير عاجل من الأرصاد .. اغلاق طريقي الاسكندرية الصحراوي والدولي

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، غدا الاثنين الموافق 6 نوفمبر، على كافة المحافظات والمدن المصرية ، وبناء على تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي

تنوه محافظة الإسكندرية أنه من المقرر إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وتهيب السادة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.

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