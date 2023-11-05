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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، غدا الاثنين الموافق 6 نوفمبر، على كافة المحافظات والمدن المصرية، ومن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة ذروتها غدا على الأنحاء كافة خلال هذا الأسبوع.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تسجل القاهرة 32 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتسجل المحافظات الساحلية 30 درجة مئوية فيما ترتفع على محافظات جنوب البلاد لتسجل 37 درجة مئوية نهارا، كما توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون الشبورة المائية الكثيفة لتصل إلى حد الضباب صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب على السادة قائدى المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

 

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة غدا الاثنين، وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانآ على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وفق بيان هبئة الأرصاد.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 32 21
العاصمة الإدارية 33 20
6 أكتوبر 32 20
بنهــــا 32 21
دمنهور 30 20
وادي النطرون 32 20
كفر الشيخ 30 22
المنصورة 31 21
الزقازيق 32 20
شبين الكوم 32 21
طنطا 31 21
دمياط 28 22
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 33 19
السويس 32 20
العريش 30 19
رفح 29 18
رأس سدر 32 21
نخل 29 15
كاترين 26 14
الطور 31 21
طابا 30 22
شرم الشيخ 34 23
الإسكندرية 30 20
العلمين الجديدة 30 19
مطروح 29 18
السلوم 30 18
سيوة 30 17
رأس غارب 32 22
الغردقة 34 22
سفاجا 33 21
مرسى علم 34 22
شلاتين 32 24
حلايب 29 25
أبو رماد 31 24
رأس حدربة 29 25
الفيوم 32 20
بني سويف 33 20
المنيا 33 17
أسيوط 34 18
سوهاج 35 20
قنا 37 21
الأقصر 36 21
أسوان 37 23
الوادي الجديد 35 18
أبوسمبل 35 22

الأرصاد هيئة الأرصاد الشبورة الضباب الحذر

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