عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك إستقرار في الاحوال الجوية، وإرتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي لها بحوالي 2_3 درجة مئوية.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن هناك تأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا ، و الذي يعمل على ويادة فترات سطوع أشعة الشمس، مما يزسد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

منها التوتر.. استشاري أمراض جلدية يكشف أهم أسباب الإصابة بـ الإكزيما|فيديو

أخصائية تغذية علاجية توضح أنواع الأنيميا وأسبابها| فيديو

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة


وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، من ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى الضباب، لافتة إلى أن اليوم حدث على بعض الطرق إنعدام في الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن الشبورة المائية تتكون على الطرق الزراعية، و السريعة و القريبة من المسطحات المائية، مؤكدة أن معاد نكونها من 3 فجراً و حتى سطوع أشعة الشمس.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن  الأرتفاع في درجات الجرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث العظمى على القاهرة الكبرى من 30 إلى 31 درجة مئوية خلال فترات النهار.
 

 

الأرصاد درجات الحرارة الاحوال الجوية مرتفع جوي الشبورة المائية منار غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

أسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام الآن بعد زيادة البنزين|مفاجأة سارة

بالتقسيط وبدون فوائد.. تيسيرات عاجلة من الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز

المعارضة الإسرائيلية ترد على تصريح «إلقاء قنبلة ذرية على غزة»

حتى لا تتعرض للنصب.. السعر الرسمي لأنبوبة البوتاجاز

موضوعات متعلقة

منها التوتر.. استشاري أمراض جلدية يكشف أهم أسباب الإصابة بـ الإكزيما|فيديو

أخصائية تغذية علاجية توضح أنواع الأنيميا وأسبابها| فيديو

أخصائية تغذية توضح طريقة لإنقاص الوزن 10 كيلو شهريا بطريقة آمنة|فيديو

طريقة عمل الشيش طاووق من مطبخ البلد| فيديو

الصحة: الجراحات المتعلقة بالحروق والانفجارات تكون قاسية للغاية

وزير الصحة:إصابات الجرحى الفلسطينيين تتراوح ما بين كسور الجمجمة وبتر الأطراف

الاحتلال يعتدي على يهود تضامنوا مع الفلسطينيين| شاهد

أخبار التوك شو.. تحركات جديدة تضرب سوق الذهب والدولار اليوم.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

ترشيحاتنا

كيف تصلي الاستخارة وما علامات تحقق نتائجها؟.. بشارة ودعاء يغفل عنه الكثير

بعد عريضة اتهام إسرائيل.. استقالة صحفية أمريكية شهيرة بسبب أحداث غزة

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل بتصريح جديد عن مصر وفلسطين.. تفاصيل

إعلام إسرائيلي: المسئولون يؤكدون مواصلة الحرب رغم الضغوط الدولية

ملفات ساخنة في الزمالك.. تمرد الثلاثي يقلب الموازين وتفاصيل الأيام الأخيرة لـ أوسوريو

26 ميدالية حصيلة أبطال مصر البارالمبيين في رفع الأثقال بكأس العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أنيميا.. تحذير من سوس بالسمك المشوي الجاهز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

فيديو

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ