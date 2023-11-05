الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك إستقرار في الاحوال الجوية، وإرتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي لها بحوالي 2_3 درجة مئوية.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن هناك تأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا ، و الذي يعمل على ويادة فترات سطوع أشعة الشمس، مما يزسد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة



وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، من ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى الضباب، لافتة إلى أن اليوم حدث على بعض الطرق إنعدام في الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن الشبورة المائية تتكون على الطرق الزراعية، و السريعة و القريبة من المسطحات المائية، مؤكدة أن معاد نكونها من 3 فجراً و حتى سطوع أشعة الشمس.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأرتفاع في درجات الجرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث العظمى على القاهرة الكبرى من 30 إلى 31 درجة مئوية خلال فترات النهار.

