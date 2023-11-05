شبورة مائية كثيفة وارتفاع بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه نشهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات في درجات الحرارة نتيجة مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يساعد على حبس الرطوبة في طبقات الأرض.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فرح سعيد”، إن الشبورة المائية كانت كثيفة في بعض المناطق خاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات والطرق السريعة، ولكن مع أشعة الشمس تبدأ في التلاشي.

القيادة بحذر تام

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه غدا سيكون هناك شبورة مائية تصل لحد الضباب، وستعمل على خفض الرؤية بشكل كبير، مناشدة المواطنين بضرورة الاضطلاع على نشرات الطقس، والقيادة بحذر تام.