أخصائية تغذية علاجية توضح أنواع الأنيميا وأسبابها| فيديو

قال الدكتورة أميرة سمير جورج أخصائية تغذية علاجية، إن الأنيميا لها عدة أنواع، منها: إنيميا فقر الدم، والتي يتم بها نقص الهيموجلوبين، و بالتالي يقل نقص وصول الأكسجين للخلايا.



أخصائية تغذية علاجية:الأنيميا عند الأطفال يكون سببها سوء التغذية

وأضافت "أميرة سمير" ، خلال لقائها مع برنامج «طبيب البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» ، أنه من أنواع الأنيميا، هي انيميا الفول، و نقص b 12، بالإضافة إلى الأنيميا الأهلالية، مؤكدة أن الأنيميا عند الأطفال يكون سببها سوء التغذية.



وتنصح أخصائية تغذية علاجية الأمهات، بألا يعطوا أبنائهم كوباً من اللبن بعد الأكل مباشرةً، معلقة : " كوب اللبن يشرب قبل الأكل بساعتين، أو بعد الأكل بـ 3 ساعات".