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رئيس التحرير
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أخصائية تغذية علاجية توضح أنواع الأنيميا وأسبابها| فيديو

الدكتورة أميرة سمير
الدكتورة أميرة سمير جورج أخصائية تغذية علاجية

قال الدكتورة أميرة سمير جورج أخصائية تغذية علاجية، إن الأنيميا لها عدة أنواع، منها: إنيميا فقر الدم، والتي يتم بها نقص الهيموجلوبين، و بالتالي يقل نقص وصول الأكسجين للخلايا.


أخصائية تغذية علاجية:الأنيميا عند الأطفال يكون سببها سوء التغذية

 

وأضافت "أميرة سمير" ، خلال لقائها مع برنامج «طبيب البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» ، أنه من أنواع الأنيميا، هي انيميا الفول، و نقص b 12، بالإضافة إلى الأنيميا الأهلالية، مؤكدة أن الأنيميا عند الأطفال يكون سببها سوء التغذية.
 

وتنصح أخصائية تغذية علاجية الأمهات، بألا يعطوا أبنائهم كوباً من اللبن بعد الأكل مباشرةً، معلقة : " كوب اللبن يشرب قبل الأكل بساعتين، أو بعد الأكل بـ 3 ساعات".

الانيميا الهيموجلوبين إنيميا فقر الدم الأكسجين أميرة سمير

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