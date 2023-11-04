منها التوتر.. استشاري أمراض جلدية يكشف أهم أسباب الإصابة بـ الإكزيما|فيديو

قال الدكتور ماهر محمود استشاري الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إن الإكزيما عبارة عن إلتهاب في الجلد، يظهر على هيئة لون أحمر،و خشن المظهر، و أحياناً يكون مصحوباً بقشرة ، وإحساس بالحكة.

الإكزيما يمكن أن تظهر في جميع أجزاء الجسم

وأضاف ماهر محمود ، خلال لقائه مع برنامج "طبيب البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإكزيما يمكن أن تظهر في جميع أجزاء الجسم، مثل : الوجه، و ثنايات اليد، و الرقبة و تحت الأبط، مؤكداً أن الأطفال يمكن أن تصاب بـ الأكزيما بسبب الصابون أو الأتربة أو مواد كيميائية.

وأشار استشاري الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر إلى، أن الإكزيما يمكن أن تكون وراثية، لافتاً إلى أن التوتر و الضغوط العصبية يسبب إضطراب جهاز المناعة، و يسبب الإكزيما.