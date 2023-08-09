علاج مرض الإكزيما الجلدي بالأعشاب والأدوية.. روشتة لليدين

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة علاج مرض الإكزيما حيث أنه من المشكلات الصحية طويلة الأمد التى تستمر لفترات كبيرة ولايوجد حل نهائي لها لكن هناك بعض العلاجات التي تحسن المصاب.

ونعرض لكم في هذا التقرير طريقة علاج مرض الإكزيما الجلدي سواء للكبار أو الأطفال بالإضافة إلى بعض الأعشاب التى تحسن الحالة.



علاج مرض الإكزيما الجلدي

علاج مرض الإكزيما الجلدي يتضمن أمور عديدة من بينها الأدوية الفموية الموصوفة من قبل الطبيب فهى تساعد في التخلص من الأعراض بشكل أسرع.

إذا تفاقمت الأعراض بعد العلاج ، أو إذا لم تختفى بعد بضعة أسابيع ، فاتصل الطبيب



علاج مرض الإكزيما في اليدين



يعد علاج مرض الإكزيما في اليدين من أكثر الأمور التى يبحث عنها الأشخاص حيث أنها من المشكلات الشائعة ويمكن تطبيق علاج الإكزيما الجلدي بجانب استخدام المرطبات المناسبة فكلما زادت كمية الماء الموجودة في المستحضر أو ​​المرطب ، زادت احتمالية تفاقم إكزيما اليد وتحتوي المرطبات عادة على كمية من الماء أكثر من الزيت ، وعندما يتبخر الماء يمكن أن يجفف الجلد.

أفضل مرطب لإكزيما اليد هو مرهم دهني ، مثل الفازلين وتأكد من قراءة الملصق لتحديد المرطب الذي يحتوي على أقل كمية من الماء.

يحتوي دليل قبول ختم الجمعية الوطنية للأكزيما على قائمة من المرطبات المصممة خصيصًا لبشرة الأكزيما.

ضع المرطب على يديك فورًا بعد الاستحمام وفي كل مرة تغسل يديك.

تذكر أن الأمر قد يستغرق بضعة أشهر حتى تتلاشى النوبة الجلدية حتى إذا بدت يديك خالية من الأكزيما ، فستحتاج أحيانًا إلى توخي الحذر بشكل خاص لتجنب عودة الأعراض أو الإصابة بعدوى جلدية أخرى .

تعرف على المزيد حول كيفية التحكم في الأكزيما وعلاجها.

اكزيما اليدين



علاج مرض الإكزيما للأطفال

يبحث عدد كبير من الآباء والأمهات عن علاج مرض الإكزيما للأطفال

(المرطبات) - تستخدم كل يوم لمنع جفاف الجلد

الكورتيكوستيرويدات الموضعية - الكريمات والمراهم المستخدمة لتقليل التورم والاحمرار أثناء النوبات.

تشمل العلاجات الأخرى:

pimecrolimus أو tacrolimus موضعي للإكزيما في المواقع الحساسة التي لا تستجيب للعلاج الأبسط

مضادات الهيستامين للحكة الشديدة

الضمادات أو بدلات الجسم الخاصة للسماح للجسم بالشفاء من تحتها

علاجات أكثر قوة يقدمها طبيب الأمراض الجلدية .

حاول تجنب محفزات الإكزيما وجعلها بعيدة عن الطفل و تقليل الضرر الناتج عن الخدش

غالبًا ما تسبب الإكزيما حكة ، وقد يكون من المغري جدًا خدش المناطق المصابة من الجلد.



علاج مرض الإكزيما بالأعشاب

يمكن علاج مرض الإكزيما ببعض الأعشاب من بينها جل الصبار الذي يتمتع بخصائصه المرطبة والمهدئة ، ويمكنه تهدئة نوبات الإكزيما ويساعد في إدارة الأعراض طويلة المدى.

وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن الصبار له فوائد سريرية كبيرة مضادة للالتهابات ومضادات الميكروبات والتئام الجروح و يمكن أن تساعد فوائد الصبار هذه في تخفيف أعراض الإكزيما مثل الجلد المتشقق أو المكسور ، مما يجعل بشرتك أكثر عرضة للعدوى (والتي يمكن الوقاية منها بفضل تأثيرات الصبار المضادة للميكروبات).

يعمل المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في الصبار على إصلاح وتحسين وظيفة حاجز البشرة كما أنه مرطب لطيف وطبيعي ، مما يجعله مثاليًا للبشرة الحساسة والجافة المرتبطة بالإكزيما.

تعمل خصائص الألوة فيرا مجتمعة على تسريع عملية التئام الجروح مع المساعدة في الحفاظ على رطوبة البشرة ومرونتها.

جل الصبار



يوفر البابونج فوائد مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات في التئام الجروح وتجديد الجلد فهو من النباتات الغنية بمضادات الأكسدة وتهدئ أعراض الأكزيما الشائعة مثل الجلد المتشقق والاحمرار والالتهاب والحكة.

البابونج مادة قابضة خفيفة تساعد على تهدئة البشرة الحساسة و النوعان الأكثر شيوعًا من البابونج المتاح هما البابونج الألماني والبابونج الروماني والألماني الأفضل لأنه يوفر تركيزًا أعلى من اثنين من العوامل المضادة للالتهابات مثل كامازولين وبيسابولول ، والتي لها فوائد علاجية للبشرة الحساسة ويساعد في تقليل علامات الحساسية لدى الحيوانات ، مما قد يساهم في ظهور أعراض الأكزيما أو تفاقمها لدى بعض المرضى.

يعيد البابونج مادة ترطيب الجلد لاستعادة حاجز الرطوبة ، وتقليل التهيجات وإدارة أعراض الإكزيما (التي تحدث غالبًا بسبب ضعف حاجز الجلد).

طريقة الاستخدام: أكياس شاي البابونج أو الزيوت العطرية مناسبة للاستخدام الموضعي. لعمل كمادة كيس شاي البابونج ، انقع كيس شاي في ماء مغلي لمدة 5 دقائق واتركه ليبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل وضعه على الجلد المصاب و اترك أكياس الشاي على رقعة الأكزيما لمدة 20 دقيقة لكل استخدام وضع ما يصل إلى 3 كمادات من أكياس شاي البابونج يوميًا حتى يزول الالتهاب.

لاستخدام زيت البابونج الأساسي ، قم بتخفيفه بزيت ناقل مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا قبل وضعه على الجلد أو مزج قطرتين أو قطرتين من زيت البابونج الأساسي في المستحضر أو المرطب.

البابونج

الهندباء

نباتات الهندباء مليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات A و B و C و D والمعادن ، بما في ذلك الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك وتساعد هذه العناصر الغذائية في تقليل الالتهاب وإصلاح أنسجة الجلد أثناء عملية التئام الجروح.

تقدم الهندباء فوائد مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا لتحسين أعراض الأكزيما الشائعة والالتهابات المحتملة المرتبطة بضعف حاجز الجلد أو الجروح المفتوحة وتحتوي هذه الأزهار على الليسيثين والأنولين ، اللذين يرطبان ويسحبان الرطوبة نحو الطبقة العليا من الجلد.

كيفية الاستخدام: يمكن وضع الهندباء موضعياً كزيت أساسي أو مرهم الهندباء. يمكنك شراء منتج مملوء بالهندباء أو صنع بديل منزلي في المنزل.

لعمل مرهم الهندباء محلي الصنع ، اجمع أولاً أجزاء متساوية من زهور الهندباء المجففة مع زيت ناقل (مثل زيت جوز الهند أو الزيتون أو الجوجوبا أو زيت اللوز الحلو) لصنع زيت الهندباء المصنوع يدويًا. اتركي الخليط ليجلس لمدة أسبوع إلى أسبوعين ثم صفي الأزهار بقطعة قماش قطنية.

استخدم هذا الزيت لعمل مرهم الهندباء DIY ، وقم بتدفئة زيت الهندباء الطازج على غلاية مزدوجة.

أضف شمع العسل إلى الزيت. وسخن المكونات حتى يتحد شمع العسل مع الزيت (قلب من حين لآخر) واخلطي زبدة الشيا حتى تذوب.

الهندباء

شوك الحليب

يقدم شوك الحليب فوائد مضادة للالتهابات ودعم للكبد لتخفيف أعراض الأكزيما من الداخل إلى الخارج ويمكن أن تحدث الإكزيما بسبب ضعف الجهاز المناعي أو ضعف وظائف الكبد.

حليب الشوك مليء بمضادات الأكسدة ، التي تساعد في تدريب جهاز المناعة لديك لتسريع دوران الخلايا لإصلاح وترطيب حاجز الجلد.

يحتوي العشب أيضًا على مركب نشط يسمى سيليمارين لدعم وظائف الكبد.



المصادر

nhs

clevelandclinic