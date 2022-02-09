الأكزيما عند الأطفال: الأسباب والأعراض والعلاج

أسباب الأكزيما عند الأطفال

أعراض الأكزيما عند الأطفال

مضاعفات الأكزيما عند الأطفال

تشخيص الأكزيما عند الأطفال

علاج الأكزيما للأطفال

العلاجات المنزلية للأكزيما عند الأطفال



الأكزيما هي حالة جلدية غير معدية تتميز عادة ببقع جلدية حمراء وسميكة وحكة.

ويمكن أن يكون من أنواع مختلفة ، وهي إكزيما خلل التعرق والتهاب الجلد التماسي والتهاب الجلد التأتبي والتهاب الجلد الدهني الإكزيما التأتبية هي النوع الأكثر شيوعًا الذي يصيب حوالي 20٪ من الأطفال في الولايات المتحدة ومن المرجح أن تظهر بين ستة أشهر وخمس سنوات على الرغم من عدم وجود علاج لعلاج المرض تمامًا ، إلا أن الأدوية والعلاجات المتاحة قد تساعد في تخفيف الانزعاج.



كشف موقع هيلثي عن الإكزيما عند الأطفال ، بما في ذلك أسبابها وأعراضها وعلاجاتها.



أسباب الأكزيما عند الأطفال

السبب الدقيق وراء التهاب الجلد التأتبي ، الأكزيما التي تصيب الأطفال في الغالب ، غير معروف. ومع ذلك ، يُعتقد أن بعض العوامل تساهم في نموه عند الأطفال. وتشمل :

وراثي: يمكن أن تحدث الإكزيما التأتبية بسبب عوامل وراثية. قد يرث الطفل الشرط من الوالدين إذا كانا يمتلكان نفس الشيء.

عدم وجود حاجز وقائي: الأطفال المصابون بالأكزيما يفتقرون إلى بروتين الفلاغرين. يوجد الفيلاغرين في البشرة ، وهو يوفر حاجزًا وقائيًا بين الجلد والعوامل الخارجية. قد يصاب الأطفال الذين يفتقرون إلى كمية كافية من هذا البروتين بطفح جلدي أو احمرار استجابةً للمهيجات.

الجهاز المناعي: قد يتسبب الجهاز المناعي شديد الحساسية في إصابة الأطفال برد فعل تحسسي تجاه العوامل الخارجية ، مثل الطقس الحار أو البارد أو الجاف ، وحبوب اللقاح ، وعث غبار المنزل ، والصابون ، وبعض الأطعمة. قد تكون هذه الحساسية موروثة أيضًا من الوالدين.

أعراض الأكزيما عند الأطفال

عادة ما يصاب الأطفال بالأكزيما في تجاعيد الكوع والقدمين. إلى جانب الأعراض الشائعة مثل الطفح الجلدي الذي يتطور من الخدش المستمر للبقع الحمراء المسببة للحكة ، فإن الأعراض الأخرى التي من المحتمل أن تظهر مع تقدم المرض تشمل :

تصلب المنطقة المصابة أو البقع.

تفتيح أو سواد البقع.

التهاب في المنطقة يعطي مظهر قشعريرة دائمة.

تكون بثور من الحك المستمر. هذه يمكن أن تطلق السوائل وقد تسبب العدوى.

زيادة الحكة في البقع المتصلبة.

ملحوظة: قد تظهر الطفح الجلدي أيضًا حول الفم والرقبة وخلف الركبتين والكاحلين والمعصمين وثنية الأرداف.

مضاعفات الأكزيما عند الأطفال

تشمل المضاعفات طويلة المدى للإكزيما عند الأطفال:

حوالي 80٪ من الأطفال المصابين بالأكزيما التأتبية معرضون لخطر متزايد للإصابة بالتهاب الأنف التحسسي ( حمى القش ). وهو التهاب في بطانة المخاط داخل الأنف ، ينجم عن تفاعلات الحساسية مثل حبوب اللقاح وحساسية الغبار . قد يكون هذا ، في بعض الأحيان ، مصحوبًا بالربو .

يمكن أن يؤدي الاستخدام المطول للكورتيكوستيرويدات الموضعية في النهاية إلى ترقق الجلد والأنسجة السفلية.

يمكن للحكة المستمرة أن تعطل نوم طفلك ، مما قد يؤثر سلبًا على صحته وربما يؤدي إلى الاكتئاب.

تشخيص الأكزيما عند الأطفال

كخطوة أولى في التشخيص ، قد يستفسر الطبيب عن أي تاريخ عائلي للإكزيما التأتبية. بعد استبعاد احتمال وجود عوامل وراثية ، يمكن إجراء الاختبارات التالية للتشخيص :

فحص الدم: يتم إجراء فحص الدم لتحديد مستوى الأجسام المضادة IgE (الغلوبولين المناعي E). قد يشير العدد المتزايد إلى رد فعل تحسسي مستمر و / أو أكزيما تأتبية.

اختبار الوخز: يقوم الطبيب بوخز الجلد في أجزاء مختلفة بمسببات الحساسية المخففة. تمت ملاحظة المنطقة لمدة 15 دقيقة ، ويشير الالتهاب والاحمرار إلى نتيجة إيجابية. في الأطفال ، يتم إجراء الاختبار على ظهورهم .



علاج الأكزيما للأطفال



يتم توفير علاج للإكزيما التأتبية لتقليل الحكة والاحمرار والتهاب الجلد. تشمل العلاجات :



مضادات الهيستامين: مضادات الهيستامين هي دواء يمكن أن يساعد في تقليل الحكة. بعض مضادات الهيستامين ، بما في ذلك benadry l والجمرة الخبيثة ، قد تسبب النعاس ، في حين أن بعض الأدوية المتوفرة حديثًا لا تسبب النعاس. ومن ثم ، لا ينبغي إعطاء الأطفال هذه الأدوية إلا بعد استشارة مقدم الرعاية الصحية.

كريمات الستيرويد: كريمات الستيرويد الموضعية تساعد في تقليل الالتهاب ، ولكن الإفراط في استخدامها يمكن أن يؤدي إلى تلف الجلد وبالتالي يجب استخدامها بحذر.

المضادات الحيوية عن طريق الفم: سوف يؤدي استخدام المضادات الحيوية عن طريق الفم إلى إبطاء نمو الكائنات الحية الدقيقة. يمكن أن تساعد خزعة الجزء المصاب في تحديد المضاد الحيوي المراد وصفه لعلاج فعال.

مُعدِّلات المناعة: يمكن تطبيق بعض مُعدِّلات المناعة الموضعية على المنطقة المصابة ، والتي يمكن أن تزيد أو تقلل من الاستجابة المناعية. وبالتالي ، السيطرة على الالتهاب والحكة.

العلاج بالضوء: العلاج بالضوء ينطوي على تعرض الطفل بشكل آمن للضوء ، وخاصة الضوء فوق البنفسجي ب (UVB). على الرغم من توفر أجهزة العلاج بالضوء المنزلي ، فمن المستحسن استشارة الطبيب للعلاج.





العلاجات المنزلية للأكزيما عند الأطفال

بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تخفف من التهيج تشمل

حمام التبييض: جهزي حوضًا كاملاً بالماء الفاتر واخلطي نصف كوب من المُبيض المنزلي. دع طفلك يسترخي فيه لمدة عشر دقائق واتركه حتى يجف. يمكن أن تساعد الحمامات الدافئة المنتظمة أيضًا في تقليل نوبات تهيج الأكزيما.

استشر مقدم الرعاية الصحية لطفلك قبل إجراء حمامات التبييض لمعرفة المدة الدقيقة ووتيرتها.

الترطيب: قد يؤدي جفاف الجلد إلى حكة شديدة. يمكن أن يقلل الترطيب المنتظم بالمراهم كما هو موصوف وممارسة العناية بالبشرة اللطيفة الأعراض ويمنع تطور المرض.

أظافر الأصابع القصيرة: يمكن أن يسبب الحك مزيدًا من الضرر من خلال إنتاج بثور. يمكن لقص الأظافر أن يمنع العدوى أو تطور الجرح الذي قد ينتج عن الخدش القاسي.

تجنب المحفزات: في حالة حدوث رد فعل تحسسي ، يجب أن تتأكد من بقاء طفلك بعيدًا عن مسببات الحساسية مثل طعام معين ، أو درجات الحرارة المرتفعة ، أو أي عوامل خارجية ، وفقًا لما يحدده الطبيب. قد يساعد هذا في منع تفاقم الأكزيما التأتبية.

الملابس المناسبة: قد يؤدي ارتداء الأقمشة الخشنة أو القاسية إلى زيادة تهيج الجلد. ارتدِ قطعة قماش ناعمة وجيدة التهوية ومغطاة بالكامل والتي ستبقيها باردة ومحمية من التعرض للغبار أو أي مسببات الحساسية الأخرى.

اللفافات المبللة: لف المنطقة المصابة بقطعة قماش مبللة دافئة أو منشفة بعد وضع كريم الستيرويد الموضعي يمكن أن يزيد من فعالية الدواء. هذا يساعد الدواء على الانتشار بشكل أعمق في الجلد. يمكنك أيضًا استخدام السراويل أو البيجامات المبللة إذا كان الطفح الجلدي على الساقين.

التهابظ الجلد التأتبي شائع عند الأطفال وعادة ما يتلاشى مع تقدم العمر. على الرغم من أنه مرض خفيف إذا لم تتحسن الأعراض حتى بعد الأدوية الموصوفة والعلاجات المنزلية ، يجب عليك استشارة طبيب طفلك على الفور. يمكن أن يساعد ذلك في منع خطر الإصابة بالعدوى وتفاقم الحالة.