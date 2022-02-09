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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ا سلامصيب حوالى 20٪ من الأطفال... أعراض خفية للإكزيما

الأكزيما عند الأطفال
الأكزيما عند الأطفال

الأكزيما هي حالة جلدية غير معدية تتميز عادة ببقع جلدية حمراء وسميكة وحكة. 

يمكن أن يكون من أنواع مختلفة ، وهي إكزيما خلل التعرق والتهاب الجلد التماسي والتهاب الجلد التأتبي والتهاب الجلد الدهني الإكزيما التأتبية هي النوع الأكثر شيوعًا الذي يصيب حوالي 20٪ من الأطفال في الولايات المتحدة ومن المرجح أن تظهر بين ستة أشهر وخمس سنوات على الرغم من عدم وجود علاج لعلاج المرض تمامًا ، إلا أن الأدوية والعلاجات المتاحة قد تساعد في تخفيف الانزعاج.
 

نستعرض لكم من خلال هذا المنشور أعراض الاكزيما عند الأطفال ومضاعفاتها، بحسب ما نشره موقع هيلثي. 
 

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أعراض الأكزيما عند الأطفال

عادة ما يصاب الأطفال بالأكزيما في تجاعيد الكوع والقدمين. إلى جانب الأعراض الشائعة مثل الطفح الجلدي الذي يتطور من الخدش المستمر للبقع الحمراء المسببة للحكة ، فإن الأعراض الأخرى التي من المحتمل أن تظهر مع تقدم المرض تشمل :

تصلب المنطقة المصابة أو البقع.
تفتيح أو سواد البقع.
التهاب في المنطقة يعطي مظهر قشعريرة دائمة.
تكون بثور من الحك المستمر. هذه يمكن أن تطلق السوائل وقد تسبب العدوى.
زيادة الحكة في البقع المتصلبة.
ملحوظة: قد تظهر الطفح الجلدي أيضًا حول الفم والرقبة وخلف الركبتين والكاحلين والمعصمين وثنية الأرداف.

مضاعفات الأكزيما عند الأطفال

تشمل المضاعفات طويلة المدى للإكزيما عند الأطفال:

حوالي 80٪ من الأطفال المصابين بالأكزيما التأتبية معرضون لخطر متزايد للإصابة بالتهاب الأنف التحسسي ( حمى القش ). وهو التهاب في بطانة المخاط داخل الأنف ، ينجم عن تفاعلات الحساسية مثل حبوب اللقاح وحساسية الغبار . قد يكون هذا ، في بعض الأحيان ، مصحوبًا بالربو .
يمكن أن يؤدي الاستخدام المطول للكورتيكوستيرويدات الموضعية في النهاية إلى ترقق الجلد والأنسجة السفلية.
يمكن للحكة المستمرة أن تعطل نوم طفلك ، مما قد يؤثر سلبًا على صحته وربما يؤدي إلى الاكتئاب.

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