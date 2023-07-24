هاني الناظر لمرضى الإكزيما : استخدموا هذا النوع من الصابون

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، مجموعة من النصائح لمرضى الإكزيما، وشرح كيفية التعلم من خلالها.

وقال الناظر في حواره في برنامج " صباح الورد " المذاع على قناة " تن "،" الإكزيما تظهر في فصل الربيع والخريف والشتاء ولا ترتبط بفصل الصيف فقط، وهناك أنواع مختلفة من الإكزيما ".

وأضاف" هناك أسباب كثيرة للإصابة بالإكزيما ولا تعتبر معدية "، مضيفا:" قد يصاب الإنسان بالإكزيما عن طريق اللمس".

وتابع هاني الناظر"يتم الحصول على أدوية خاصة بعلاج الإكزيما، وقد يحتاج المريض لكريم مضاد للالتهاب ".

وأكمل هاني الناظر :" على مرضى الإكزيما استخدام صابونة الجلسرين عند الاستحمام للحد من أي التهاب محتمل “، مضيفا:” صابونة الجلسرين خالية من أي مواد كيماوية وهي مفيدة لبشرة الجسم ".