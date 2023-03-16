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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من آلام المفاصل إلى الأكزيما.. ستة أمراض يمكن أن يسببها نظامك الغذائي

صدى البلد

يعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن أمرًا مهمًا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة جيدة ويمكن أن يؤدي عدم اتباع نظام غذائي صحي إلى عدد من المشاكل الصحية.

إذا كان نظامك الغذائي غنيًا بالسكريات ، بما في ذلك السكريات المخفية مثل تلك الموجودة في البيتزا ، فيمكن أن يساهم في التسبب بإصابتك بآلام المفاصل.

التهاب المفاصل

على الجانب الاخر وفقا لموقع بولد سكاي الهندي قد يكون وزنك زائدًا في المفاصل أيضًا ، مما يؤدي إلى مزيد من آلام المفاصل. لتقليل آلام المفاصل بما في ذلك التهاب المفاصل ، يجب تقليل السكريات المصنعة في نظامك الغذائي والتي يمكن ربطها.

الانتفاخ

 الانتفاخ ناتج عن احتباس الماء من عدم شرب كمية كافية من الماء.

 الأكزيما

شرب المزيد من الماء سيؤدي بدوره إلى تقليل الانتفاخ. لكل جرام واحد من الكربوهيدرات المركبة والمعالجة ، يجب أن تتناول ثلاثة جرامات من الماء للمساعدة على هضمه.

التعب

يمكن أن يكون التعب الشديد و الإرهاق علامة على أن نظامك الغذائي غير صحي.
 

في النهاية  إذا كنت تتناول أطعمة ومشروبات غنية بالدهون والملح والسكر ، قللي من تناولها وبكميات قليلة.

"حاولي اختيار مجموعة متنوعة من الأطعمة المختلفة من المجموعات الغذائية الخمس الرئيسية للحصول على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية."

المجموعات الغذائية الخمس الرئيسية:

فواكه وخضراوات
البطاطس والخبز والأرز والمعكرونة وغيرها من الكربوهيدرات النشوية
الفول والبقول والأسماك والبيض واللحوم والبروتينات الأخرى
منتجات الألبان وبدائلها

ألتهاب المفاصل الانتفاخ الاكزيما التعب الام المفاصل

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