أخبار تهمك.. مفاجأة عاجلة من الأرصاد.. سعر الدولار والذهب اليوم

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد 5 -11-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

القاهرة 31.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 5 نوفمبر

قدّمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 5 نوفمبر2023.

واستعرض التقرير، المذاع في برنامج «صباح البلد»، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 - 21

الإسكندرية 29 - 17

الإسماعيلية 32 - 18

الغردقة 34 -23

أسوان 37 - 23

سوهاج 36 - 19

المنيا 34 -17

أسعار الذهب اليوم الأحد 5-11-2023

قدمت الإعلامية فرح سعيد تقريراً عن أسعار الذهب اليوم، الأحد 5 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سجل سعر الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2937 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2570 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2203 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 20560 جنيها.

تعرف على أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

ستعرضت الإعلامية فرح سعيد تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الـ جنيه، اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.95 جنيه للبيع، و 32.84 جنيه للشراء



سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.80 جنيه للبيع، و37.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.15 جنيه للبيع، و99.81 جنيه للشراء .