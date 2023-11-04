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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد الجوية توجه رسالة تحذيرية للمواطنين في هذا التوقيت

صدى البلد

 

عرضت قناة الأولي المصرية، تقريرا يرصد حالة الطقس اليوم السبت، وفيما يلي نرصد لكم تفاصيل حالة الطقس اليوم بكافة انحاء الجمهورية.

ووفقا للتقرير، أفصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة. تنبأت بسيطرة طقس حار خلال ساعات النهار في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما سيكون الطقس معتدلاً من حيث درجات الحرارة على مناطق الساحل الشمالي الشرقي. وفي جنوب سيناء، من المتوقع أن يكون الطقس حارًا خلال فترات النهار، فيما ستشهد مناطق جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة.

 


فيما يتعلق بحالة الطقس خلال الليل، من المتوقع أن يكون الطقس لطيفًا في بداية الليل ويتجه نحو البرودة في ساعات الليل المتأخرة، في مناطق شمال البلاد وحتى الصعيد الشمالي. وستسود أجواء لطيفة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 


وشددت  الأرصاد على ضرورة توخى الحذر وتهدئة السرعة عند القيادة صباحا بسبب الشبورة المائية، واستخدام «الكلاكس» لتنبيه السيارات المجاورة، وترك مسافات آمنة بين السيارات حفاظًا على أرواح المارة والركاب.

درجات الحرارة اليوم في مصر كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19 درجة.


جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24 درجة.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19 درجة.


جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24 درجة.

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